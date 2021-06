Le président de la commission parlementaire de la santé, Ayachi Zammel a déclaré, ce mercredi 16 juin 2021, lors de son passage dans l’émission Expresso, que le rythme de vaccination s’est amélioré au cours de ces derniers jours au gouvernorat de Kairouan, en appelant les citoyens à respecter les mesures barrières, et à l’intervention de l’armée en vue de soutenir les efforts des forces de l’ordre pour imposer la stricte application desdites mesures afin de limiter la propagation du coronavirus.

A cet effet, il a indiqué que la situation épidémiologique dans la région est très critique, vu l’augmentation du nombre des décès et des cas de contamination enregistrés au quotidien, en soulignant qu’on ne peut pas casser la chaîne des contaminations dans le gouvernorat de Kairouan à défaut d’une prise de conscience par les citoyens de la dangerosité de l’état sanitaire, et de l’indisponsabilité du respect des mesures préventives.

L’invité de l’émission Expresso, a mis en garde contre l’aggravation de l’état sanitaire à Kairouan étant donné que les établissements sanitaires sont déjà débordés. Au fait, certains patients ont été transférés à d’autres hôpitaux dans des gouvernorats voisins.

Il craint ainsi qu’à ce rythme là, qu’il n’y ait plus de lits de réanimation vacants, et ce en dépit du renforcement de la capacité d’accueil des malades et de l’augmentation du nombre des lits d’hospitalisation et de réanimation.

Le président de la commission parlementaire de la santé a appelé lors de son intervention dans l’émission Expresso, le président de la République à mobiliser l’armée pour contrôler et imposer l’application rigoureuse des mesures préventives à Kairouan, face au manque quasi-total de conscience des citoyens de la gravité de la situation.