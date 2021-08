Le membre du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie, Aymen Skandar, a confirmé aujourd’hui, samedi 28 août 2021, lors de son passage dans l’émission Expresso Weekend, que 17 mille tunisiens ont été vaccinés dans les pharmacies, 10 jours après le démarrage de la campagne nationale de vaccination dans les pharmacies.

Il a indiqué que le nombre des citoyens inscrits sur la plateforme Evax pour se faire vacciner dans les pharmacies varie entre 75 et 80%, sachant qu’il est possible de choisir librement la pharmacie ainsi que la date de la vaccination.

Et d’ajouter que le seul vaccin disponible dans les pharmacies est le vaccin AstraZeneca, recommandé pour les personnes âgées de 40 ans et plus.

Rappelons que les autres tranches d’âge ne peuvent se faire vacciner dans les pharmacies étant donné que c’est le seul vaccin disponible dans les pharmacies.