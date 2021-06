Aymen Skandar: Les tests rapides du Covid-19 seront disponibles dans toutes les pharmacies sous peu

Aymen Skandar, membre du Conseil national de l’association des pharmaciens, a déclaré que la circulaire du ministère de la Santé à propos des tests rapides vise à permettre la généralisation de l’utilisation de ces derniers dans les pharmacies et les laboratoires privés, ainsi que les médecins du secteur privé .

Il a ajouté lors de son intervention aujourd’hui, jeudi 10 juin 2021, dans le programme Expresso, que le but de l’utilisation de ces analyses rapides est d’accélérer l’isolement des personnes symptomatiques et celles qui veulent savoir en peu de temps si elles sont infectées ou non par le Coronavirus.

Aymen Skandar a expliqué que le résultat négatif de l’analyse rapide pour les porteurs de symptômes doit être suivi par une analyse « PCR », mais dans le cas où le résultat est positif, le patient est rapidement isolé.

En ce qui concerne la date de mise à disposition des tests rapides dans les pharmacies, Aymen Skandar a précisé que cela est lié à l’avancement du processus d’inscription sur la plateforme numérique mise en place par le ministère de la Santé pour enregistrer les propriétaires de pharmacies souhaitant fournir ce service, puis le processus de mise à disposition des pharmacies de ces analyses progresse, sans donner de date précise sur les délais de disponibilité des Tests en officine.

Concernant les prix des analyses rapides, il a expliqué qu’ils sont fixés à un maximum de 20 dinars, et a ajouté qu’il y a un surcoût lié à la stérilisation et aux moyens de protection, ainsi qu’à la réalisation du service d’analyse à l’intérieur des pharmacies.

Il est rapporté que l’Autorité tunisienne des pharmaciens, dans un communiqué publié hier, mercredi 9 juin 2021, a annoncé le début de la mise en œuvre de la circulaire ministérielle qui permet aux médecins, laboratoires et pharmacies du secteur privé de procéder à des analyses rapides pour détecter le Coronavirus.