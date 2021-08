Aymen Skander : Plus de 50% des pharmacies seront prêts à vacciner contre le Covid-19 d’ici la semaine prochaine

Aymen Skander, membre du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de Tunisie (CNOPT), a déclaré aujourd’hui, vendredi 6 août 2021, lors de son passage dans l’émission Expresso, que les pharmaciens participeront à la journée nationale de vaccination anti Covid-19 prévue pour le dimanche 8 août 2021.

Il a ajouté que 331 centres de vaccination seront ouverts ce dimanche, avec la participation de plus de 300 pharmaciens bénévoles, appelant les autres pharmaciens à rejoindre cette campagne de vaccination.

“D’ici la semaine prochaine, plus de 50% des officines seront prêtes à vacciner les citoyens contre le Covid-19”, a-t-il annoncé.

Et d’ajouter que l’opération de vaccination sera faite via la plateforme Evax, et que toute personne peut actualiser son inscription et aura la possibilité de choisir la pharmacie dans laquelle il se fera vacciner. De même, chaque personne pourra se déplacer directement à l’officine et le pharmacien effectue l’opération d’inscription sur Evax. Ensuite, elle recevra un SMS fixant la date de sa vaccination.