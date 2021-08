Bader Eddine Gammoudi : La corruption a envahi tous les secteurs en Tunisie, y compris, celui de la justice

Le président de la commission parlementaire de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, et du contrôle de gestion des deniers publics, Bader Eddine Gammoudi, a indiqué que l’arrestation d’une juge en possession d’une somme d’argent en devises prouve, encore une fois, que la corruption a envahi tous les secteurs en Tunisie, y compris, celui de la justice.

L’invité de l’émission 18-20 a souligné que cette juge agit dans une réseau de trafic de devises et représente un échantillon de la corruption n’ayant épargné aucun domaine dont notamment la magistrature, censé être le garant de l’application de la loi et de la lutte contre la corruption.

En relation avec la décision d’interdiction de voyage émise par parquet du Pôle judiciaire économique et financier contre une douzaine de personnes impliquées dans l’affaire de transport du phosphate, le député gelé Bader Eddine Gammoudi a dit qu’il s’agit bien d’une mesure exceptionnelle prise par les autorités pour s’assurer que les suspects n’iront pas quitter le territoire tunisien et rester impunis.

La prolongation du gel des activités du Parlement

Dans un autre contexte, Bader Eddine Gammoudi a affirmé que le président de la République peut proroger les mesures exceptionnelles, le gel des activités du Parlement, notant que le Parlement a perdu sa crédibilité et ne peut pas reprendre ses activités de la même manière qu’auparavant vu que plusieurs représentants du peuple sont impliquées dans des affaires de lobbying et de corruption financière relatives au financement des campagnes électorales. Ces dossiers sont actuellement soumis au regard de la justice et auront des répercussions sur la composition de l’ARP, d’après l’invité du programme 18-20.

“Le Parlement était une institution entravant le développement économique. Le soulèvement populaire du 25 juillet 2021 a visé, à titre particulier le Parlement tunisien”, a-t-il spécifié.

Et de poursuivre que la réorganisation des autorités publiques par le président de la République est envisageable, et ce, dans le cadre de la révision de la loi électorale, ou de celle relative au système politique avant d’organiser ensuite des élections anticipées.

Des démissions au sein du Mouvement Ennahdha

Évoquant la démission du dirigeant au sein du Mouvement Ennahdha, il a indiqué que ces démissions sont attendues espérant que ces dossiers seront équitablement soumis et examinés par la justice.

“Le sort des différents acteurs sur la scène politique ainsi que la vie politique doivent être décidés à la lumière des jugements irrévocables respectant tous les droits de la défense », a déclaré le député Bader Eddine Gammoudi.

Et de considérer que Kais Saied doit dans un avenir proche nommer un chef du gouvernement et présenter une feuille de route.