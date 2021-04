Banque Zitouna, conclut un partenariat avec Automobile.tn !

Banque Zitouna, leader de la Finance Islamique sur le marché bancaire tunisien, continue à développer ses canaux de distribution et à renforcer sa stratégie d’outbound Marketing, vient de signer ce Jeudi 22 Avril 2021 un accord de partenariat avec le premier portail spécialisé dans le secteur automobile en Tunisie Automobile.tn.

Ce partenariat a pour but d’accompagner les internautes lors de la recherche et du choix de véhicule neuf ou d’occasion. Désormais, les visiteurs du site web Automobile.tn pourront, une fois le modèle du véhicule choisi, selon les prix et les caractéristiques techniques, simuler un financement par Banque Zitouna.

Les internautes, particuliers ou professionnels soient-ils, pourront ainsi simuler en toute autonomie le financement du véhicule sélectionné et ce à travers, respectivement les produits Tamouil Sayara et Ijara Mouaddet Ennakl offerts par la banque.

Cet accord de partenariat est en ligne avec la stratégie de transformation digitale de Banque Zitouna, et représente la première pierre d’un parcours Full Digital que la banque compte mettre en place au profit de ses clients. En effet, Banque Zitouna cherche en continue l’amélioration de la satisfaction de ses clients, d’où la mise en place de ce simulateur en mode « Selfcare ». D’ailleurs, elle a fait évoluer sa stratégie, d’une stratégie orientée client vers une approche centrée client « Customer Centricity ».

Ce partenariat permet de conjuguer l’expertise de chacune des parties dans son secteur d’activité respectif. Il s’appuie sur la convergence entre l’univers du digital et le monde bancaire.

Lors de la signature de ce partenariat, le 22 avril 2021, Monsieur Nabil EL MADANI, Directeur Général de Banque Zitouna, a déclaré : « Avec ce partenariat, nous accompagnons les nouveaux usages et créons de la valeur ajoutée. L’expertise de Automobile.tn nous permettra de nous rapprocher des clients potentiels en les accompagnant lors de leur expérience et choix du véhicule, tout en leur offrant un service d’assistance. Avec cette offre différenciée, Banque Zitouna se démarque de la concurrence et se rapproche plus de ses clients tout en répondant à leurs exigences et attentes ».

Monsieur Farouk ZOUARI, Directeur Général de Automobile.tn, a souligné de son côté que « Ce partenariat représente une opportunité d’explorer de nouveaux challenges et continuer ainsi à offrir des services toujours plus innovants. Il s’appuie sur l’expertise de Banque Zitouna pour proposer le meilleur des deux univers et couvrir ainsi les besoins des clients ».