Banque Zitouna inaugure son agence à Sfax Bir Ali BEN KHALIFA

Comptant aujourd’hui à son actif 159 agences implantées en 10 ans, Banque Zitouna poursuit son ancrage régional à travers son développement d’agences, et inaugure son 160ème agence sise à Bir Ali Ben Khalifa au Gouvernorat de Sfax.

Nabil Madani, Directeur Général a célébré l’ouverture de la nouvelle agence de Bir Ali Ben Khalifa, où des officiels et des clients Particuliers, Professionnels et Entreprises, de la place, ont répondu largement présents à cette cérémonie d’ouverture.

Après quatre mois de labeur, cette nouvelle agence voit aujourd’hui le jour et s’aligne sur des normes élevées en termes d’ergonomie et de visibilité offrant ainsi de belles conditions d’accueil des clients de la banque et met en avant un mix de modernité et d’authenticité en retraçant l’identité et l’esprit de la Banque.

Cette nouvelle ouverture s’inscrit dans le cadre de la volonté de la banque de se rapprocher davantage de ses clients et de confirmer sa position de proximité et surtout de Banque Islamique de référence en Tunisie. Dans cette même optique, Banque Zitouna à contribuer effectivement dans le développement économique de la région de Bir Ali Ben Khalifa et apporter son soutien aux habitants de cette délégation.

Lors de cette cérémonie, un speech a été prononcé par M. Nabil Madani, Directeur général de Banque Zitouna, secondé par d’autres dirigeants de la banque pour débattre plusieurs points notamment : Le cadre général de la finance islamique, la panoplie des produits et services fournis par Banque Zitouna, ainsi qu’un aperçu de la stratégie commerciale de La Banque.