Le vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi, a fait savoir au micro de la radio Express Fm, que les déclarations du président Saied en relation avec la garantie de l’intangibilité des droits et des libertés, sont insuffisantes, puisqu’elles ne constituent que des promesses et des déclarations qui devront être concrétisées pour qu’elles soient crédibles et rassurantes.

Lors de son passage ce vendredi 3 septembre 2021 dans l’émission Expresso, le vice-président de la LTDH a indiqué que le président de la République, Kais Saied, n’était pas au courant des dépassements commis lors des mouvements de protestation et des agressions subis par les journalistes, ajoutant qu’il a promis de poursuivre judiciairement toute personne impliquée dans ces actes.

Il en est de même pour les dossiers de corruption et du phénomène de l’impunité. D’après Bassem Trifi, depuis 2011, on n’a pas entendu parler d’un policier condamné pour un acte d’agression.

Et d’ajouter que la Ligue tunisienne des droits de l’Homme se penche actuellement, en collaboration avec un certain nombre d’organisations nationales et d’associations, sur l’élaboration d’une vision pratique et juridique pour la protection et la garantie des droits et des libertés en Tunisie.