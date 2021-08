Bassem Trifi : Les tunisiens attendent impatiemment l’ouverture des grands dossiers de l’ancien système

Le vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi, a déclaré aujourd’hui, ce vendredi 6 août 2021, qu’une commission sera créée pour suivre l’évolution de l’état des lieux et de détecter les dépassements menaçant les droits et les libertés et la dignité des citoyens, suite aux mesures exceptionnelles décidées par le président de la République, Kais Saied, le 25 juillet 2021.

La mise en place d’une feuille de route claire, par les différents forces civiles et les organisations nationales est d’une extrême urgence, selon l’invité de l’émission Le Grand Express. En outre, la réforme du système judiciaire revêt une grande importance, vu l’envergure et la sensibilité des dossiers qui lui sont soumis, à l’instar des dossiers des juges Béchir Akremi et Tayeb Rache, à côté des dossiers de corruption, du terrorisme et du “tasfir’’ des jeunes tunisiens pour le Jihad en Syrie, et de l’organisation secrète impliquée dans l’assassinat des martyrs Belaid et Brahmi.

“ Cela fait plus qu’une semaine depuis l’activation de l’article 80 de la Constitution. Nous nous sommes attendues à d’autres mesures et au déterrement des grands dossiers relatifs au dépassement de l’ancien système”, a-t-il dit.

Et d’ajouter qu’avant le 25 juillet, la LTDH a souvent exprimé sa crainte de l’hégémonie du Mouvement Ennahdha et de son influence sur le système judiciaire, ayant entraîné un blocage total de certaines affaires à savoir le financement des campagnes électorales, et les assassinats politiques..