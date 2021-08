Bilel Sahnoun : Le lancement officiel de la nouvelle plateforme de cotation et de négociation OPTIQ

Bilel Sahnoun, directeur général de la Bourse de Tunis, a annoncé ce lundi 30 août 2021, lors de sa présence dans l’émission Expresso, le lancement de la nouvelle plateforme de cotation et de négociation des valeurs mobilières « OPTIQ », en Tunisie.

Il a indiqué que la Bourse de Tunis a été à la page de toutes les évolutions des systèmes électroniques de cotation des valeurs mobilières, et qu’à partir de la séance d’aujourd’hui, la plateforme OPTIQ, développée par la principale place boursière de la zone euro, sera lancée. Cette plateforme de négociation a été déjà adoptée dans 5 bourses européennes dont celles d’Amsterdam, de Milan et de Paris, ainsi que la bourse Muscat et prochainement celle de Beirut.

Technologiquement parlant, cette plateforme sera d’une grande valeur ajoutée pour les investisseurs, grâce à ses atouts en termes de performance et de rapidité de traitement des ordres et des échanges. De plus, de nouveaux instruments financiers diversifiés et complexes pourront être désormais créés. Ce qui permettra à la Bourse de Tunis de s’adapter aux exigences des autres marchés financiers internationaux.

OPTIQ sera une opportunité pour la Tunisie, selon le directeur général de la BVMT, pour booster les transactions le marché financier, ajoutant que cette plateforme n’est qu’un outil de modernisation de ce marché, qui souffre depuis des mois et dont la réglementation date de 1994. Il a également mis l’accent sur la nécessité de procéder à la cotation des grandes entreprises publiques en bourse en vue de dynamiser les échanges et d’insuffler un nouveau souffle à ce marché.