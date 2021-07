“La commission civile de lutte contre le Coronavirus a été créée par 104 associations dans l’objectif de contribuer efficacement dans la lutte contre la propagation du Covid-19 dans les quatre coins de la Tunisie”, a indiqué Chaima Bouhlel lors de son intervention, aujourd’hui mercredi 7 juillet 2021, dans le programme Le Grand Express.

Elle a mis l’accent sur la faiblesse du taux d’inscription des tunisiens sur la plateforme Evax, précisant que l’inscription de 6 millions de tunisiens fait partie des priorités de la commission et ce notamment à la lumière de la réticence constatée chez certains jeunes qui refusent de se faire vacciner.

L’invitée de l’émission Le Grand Express a noté qu’il est indispensable d’accélérer le processus de vaccination vu la pénurie des vaccins et la lenteur de la campagne de vaccination.

La coordination entre les différentes associations actives est l’un parmi les objectifs de la commission afin de valoriser les compétences et assurer la coopération et le réseautage entre elles.

Encore faut-il signaler que des campagnes en Tunisie et à l’étragner pour mobiliser les autorités et la diplomatie tunisiennes afin de procurer les vaccins aux tunisiens dans les plus brefs délais. Dans ce contexte, elle a affirmé que le dossier des vaccins est assez compliqué. En effet, il est indéniable que les autorités tunisiennes n’ont pas réussi cette épreuve. Il reste que le problème a été principalement engendré par la pression subie par les laboratoires internationaux à cause de l’énormité des commandes passées par certains pays, ce qui a entravé l’importation des petites quantités prévues pour des petits pays comme la Tunisie.

Il est à noter que la communication et la sensibilisation pour inciter les citoyens à se faire vacciner ou même pour l’application des mesures préventives sont très défaillantes, selon Chaima Bouhlel, et n’ont pas pris en considération les différentes tranches d’âge.