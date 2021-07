Chaker Mechrgui : Des mesures d’accompagnement doivent être prises pour amortir les effets du confinement sur les PME et les artisans

Le président de la Fédération tunisienne des artisans, des TPE et des PME, Chaker Mechrgui, a regretté l’absence de mesures complémentaires d’accompagnement des PME , des artisans et des cafés et restaurants suite à l’instauration du confinement ciblé et général.

Lors de son passage dans l’émission Expresso, ce vendredi 2 juillet 2021, Chaker Mechrgui, a souligné que la fédération vise surtout la protection des entrepreneurs et des artisans affectés par la pandémie en indiquant que le confinement n’est pas respecté et que le gouvernement a tacitement démissionné en chargeant les gouverneurs de déterminer les mesures nécessaires selon l’évolution de la situation épidémiologique.

“Les PME et les artisans font de leur mieux pour respecter les mesures préventives et endiguer la pandémie pour que la vie économique reprenne son cours normal alors que les grandes entreprises se montrent indifférentes face à l’application de ces mesures”, a-t-il dit.

Dans ce contexte, le président de la Fédération tunisienne des artisans, des TPE et des PME, a appelé le gouvernement à prendre les décisions et les mesures complémentaires d’accompagnement pour amortir leurs effets sur les PME, en lançant le même appel aux banques pour qu’elles soutiennent les entreprises affectées par la crise sanitaire.