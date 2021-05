Change: L’euro remonte un peu face au dollar après la FED

L’euro progressait légèrement jeudi face au dollar après une séance de remontée du billet vert à la faveur de la publication du compte-rendu de la Banque centrale américaine.

Sur le Forex, l’euro prenait 0,10% à 1,2187 dollar pour un euro. La veille, la monnaie unique européenne avait atteint un plus haut depuis le début de l’année à 1,2245 dollar avant de souffrir de la publication des minutes de la Fed.

Le Comité monétaire de la Fed (FOMC) avait décidé lors de sa dernière réunion fin avril de ne pas modifier sa politique très accommodante, privilégiant le soutien à la croissance post-Covid-19 quitte à devoir tolérer une hausse de l’inflation.

Mais selon les minutes publiées mercredi, certains membres du Comité commencent à se demander s’il ne serait pas temps d’envisager une normalisation de la politique monétaire. Une politique monétaire plus stricte, avec une hausse des taux directeurs, rendrait le dollar plus attractif.

Les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont entre autre apporté aux marchés un nouvel élément d’appréciation de l’évolution de la reprise. Ces derniers continuent de reculer à 444 000 contre 478 000 la semaine précédente.

Du côté du bitcoin, la première cryptomonnaie se ressaisissait jeudi après avoir plongé jusqu’à 30.016 dollars, un plus bas depuis fin janvier, la veille. En hausse de 3,8% à 39.795 dollars, le très volatil bitcoin reste cependant en baisse de plus de 30% depuis le début de la semaine précédente et en chute de près de 40% par rapport à son plus haut historique atteint mi-avril à 64.870 dollars.

Le marché pétrolier est en baisse sur des anticipations d’une hausse de l’offre de l’Iran après les progrès réalisés en vue d’un accord sur le programme nucléaire. Le Brent perd 1,58% à 65,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,56% à 62,37 dollars.

Sur la place de Tunis, la monnaie unique est traitée à 3.3460 tandis que le billet vert s’échange à 2.7450 respectivement contre le dinar tunisien. La paire phare se négocie quant à elle sur le Forex à 1.2210.