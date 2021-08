Chaouki Bouazzi : La peine encourue par les frères Karoui sera l’emprisonnement de 6 mois à un an

Le substitut du procureur de la République près du Tribunal de première instance de Kasserine, Chaouki Bouazzi, a confirmé ce soir du lundi 30 août 2021, lors de son passage dans l’émission 18-20, qu’une personne avait aidé les frères Karoui à quitter clandestinement le territoire tunisien vers l’Algérie.

Selon lui, cet acte constitutif de l’infraction de franchissement illégal des frontières et que les autorités tunisiennes peuvent demander le rapatriement du président de Qalb Tounes et de son frère Ghazi Karoui. Ces derniers peuvent encourir un an d’emprisonnement. Quant à ceux qui les ont aidés à franchir les frontières, ils peuvent encourir jusqu’à 5 ans de prison.

Rappelons que dans une déclaration accordée à Express Fm, le journaliste algérien, Khaled Abou Baker, a confirmé l’arrestation du président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui, ainsi que son frère le député Ghazi Karoui, en Algérie, depuis 5 jours, pour franchissement illégal des frontières.

Il a ajouté que des contrebandiers ont aidé les frères Karoui à s’enfuir vers l’Algérie, et qu’ils ont été, pour leur part, arrêtés.

Le journaliste Khaled Abou Baker a rejeté, par ailleurs, l’éventualité de fuite de Nabil Karoui et de son frère vers le Maroc, en raison de la fermeture des frontières entre l’Algérie et le Marco, et ce, même avant la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il a souligné qu’une fois l’extradition des deux frères Karoui vers la Tunisie est décidée, ils peuvent présenter une demande d’Asile aux autorités algériennes, notant les deux frères Karoui vont comparaître aujourd’hui devant le parquet algérien.