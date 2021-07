Chiraz Chebbi : Le gouvernement actuel est le gouvernement du président de la République et Qalb Tounes le soutient malgré ses réserves

La députée du parti Qalb Tounes Chiraz Chebbi a affirmé que la présidence de République et le chef du gouvernement assument pleinement la responsabilité de la dégradation de l’état général du pays. Lors de sa présence dans l’émission Le Grand Express, Chiraz Chebbi a indiqué ce mercredi 7 juillet 2021, que ce qui se passe aujourd’hui en Tunisie n’est que la conséquence du cumul de plusieurs facteurs comme la démission des tunisiens de la vie politique, et l’achat des voix des électeurs..

Elle a souligné que son discours s’adressait à tous ceux qui ont lâché leur responsabilité politique en se retirant des blocs parlementaires ou des partis politiques.

Selon l’invité du programme Le Grand Express, la lutte contre le Coronavirus et la procuration des salaires et des vaccins aux tunisiens représentent les dossiers prioritaires qui doivent préoccuper les autorités, notant qu’il existe des députés qui ont déçu leur électeurs au moment où d’autres tiennent encore bon, et ce malgré les interminables tensions politiques et la violence perpétrée par certains députés au sein du Parlement.

Chiraz Chebbi a ajouté que Qalb Tounes soutient encore le gouvernement actuel, malgré ses réserves relatives à la gestion de la crise sanitaire qu’il a adressées aux membres du gouvernement à l’occasion des réunions périodiques tenues avec Hichem Méchichi.

La révocation de l’ancien ministre de la santé Abdellatif Mekki dans des conditions critiques a été, selon l’invitée, une erreur fatale commise par Elyes Fakhfekh. En ce temps-là, il aurait dû penser à importer les vaccins au lieu de s’impliquer dans des querelles politiques stériles. En effet, il semble que le chef du gouvernement actuel a tenu compte de la remarque de Qalb Tounes.

Chiraz Chebbi a mentionné que le gouvernement de Hichem Méchichi est le gouvernement du président de la République et il a été soutenu par son parti pour l’intérêt national du pays. Elle a dans ce sens signalé qu’il n’est pas de bon aloi que toute la responsabilité incombe au chef du gouvernement, dès lors que celui qui a ordonné l’ouverture aléatoire des frontières l’été dernier doit être tenu responsable des répercussions de la pandémie.

La députée du bloc Qalb Tounes a révélé que son parti assume sa responsabilité intégrale puisqu’il fait partie de la ceinture politique du gouvernement de Hichem Méchichi, ajoutant que “tous les acteurs de la scène politique doivent laisser de côté leur différend et oublier leur rivalité pour trouver un consensus quoique cela paraisse une éventualité peu probable en présence de certains partis qui freinent considérablement toute tentative d’organisation de dialogue national”.

Concernant les appels relatifs à l’organisation d’un référendum populaire et à la révision du régime politique, l’invitée de l’émission Le Grand Express a mentionné que ces alternatives ne constituent pas des solutions de sortie de crise. Selon ses termes, cela ne résout nullement le fond du problème du moment où le référendum ne peut avoir lieu qu’à la suite d’un dialogue national abouti dans un climat plus stable.

Et d’ajouter : « La démission du gouvernement actuel n’est pas une revendication rationnelle dans de pareilles circonstances ».