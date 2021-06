Chokri Zarrad: De nouvelles dessertes seront lancées par Nouvelair

Le directeur général de la compagnie aérienne Nouvelair, Chokri Zarrad a annoncé au micro de la radio Express Fm, le lancement de nouvelles dessertes vers plusieurs destinations qui s’ajoutent à son réseau ordinaire comme la France.

“Nous allons lancer une nouvelle route au départ de Tunis vers Londres à partir du début du mois de juillet, en sus d’une nouvelle liaison entre Tunis et Genève. Il a noté que Nouvelair va redémarrer aussi la ligne Tunis-Bruxelles, et la ligne Djerba-Bruxelles à côté du lancement de la ligne Tunis-Berlin qui s’ajoute à la liaison classique entre Monastir et Berlin.

La compagnie aérienne propose l’augmentation du nombre des vols au départ des principaux aéroports tunisiens (Djerba, Monastir et Tunis) vers plusieurs destinations en France, comme Lille, Marseille, Lyon, Nantes,et Paris. Il a également confirmé la reprise des vols dans le cadre du réseau classique de la compagnie au départ de Tunis et de Monastir,vers Istanbul, Alger, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, Francfort etc…

Mr Chokri Zarrad a indiqué que la démultiplication de ces dessertes profitent en premier lieu aux tunisiens mais surtout à la Diaspora aux quatre coins de l’Europe, en rappelant que Nouvelair va mettre en place dès le mois de juillet des vols entre Copenhague/Stockholm et Monastir, mise à part la programmation d’autres vols entre la Tunisie, le Danemark et la Suède.

A partir du mois d’octobre, des nouvelles routes vers la Libye (Tripoli,Benghazi, Misrata) seront inaugurées à l’aune de l’état sécuritaire dans le pays.

“La crise sanitaire a beaucoup impacté les compagnies aériennes, étant les plus touchées par la fermeture des frontières, la reprise et la relance des vols, doivent se dérouler dans le strict respect des mesures préventives à savoir la distanciation sociale et le recours aux bornes d’enregistrement Libre-service (Bornes Cuss) lors de l’enregistrement des passagers”, a expliqué le directeur général de Nouvelair.

Et d’ajouter :” L’amélioration de la qualité de nos services afin de mieux appréhender la situation épidémiologique est au cœur de nos préoccupations. D’ailleurs, nous veillons sur l’optimisation de l’expérience passager, et ce en collaboration avec le ministère de l’intérieur et le ministère du transport pour l’admission de la carte d’embarquement mobile qui remplacera la carte d’embarquement imprimée”.

“Nous œuvrons pour l’amélioration de nos services en espérant que les aéroports tunisiens iront plus loin dans le processus de digitalisation de leurs services. Notons enfin que d’ici quelques jours, nous allons démarrer le chatbot Nouvelair qui va faciliter l’expérience passager”, a fait savoir Mr Chokri Zarrad.