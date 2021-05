Des accords de partenariat économique seront signés lors de la visite de Jean Castex en Tunisie

La visite du Premier ministre français Jean Castex en Tunisie, les 2 et 3 juin 2021, sera une occasion propice pour la Tunisie afin de renforcer les relations de coopération économique tuniso-française et de signer un certain nombre d’accords de partenariat pour rallumer les moteurs de la croissance et du développement économique et financier en Tunisie.

A cet effet, d’importants accords de partenariat économique dans les domaines universitaire, éducatif et la formation professionnelle seront signés au cours de cette visite, dont trois accords de prêt avec l’Agence Française de Développement (AFD), d’un montant total de 80 millions d’euros au profit de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux et à l’Office de la marine marchande et des ports.

Ces accords de prêt s’inscrivent dans le cadre du partenariat entre l’AFD et la Tunisie pour assurer la protection des ressources hydrauliques et la protection du littoral tunisien. De surcroît, d’autres protocoles d’accord relatifs à la digitalisation, le commerce et l’agriculture seront, de même, signés entre les deux pays.

Le domaine culturel fera à son tour, l’objet de la signature de plusieurs accords. A ne citer que: l’accord cadre de coopération entre le Centre National Français du Cinéma et le Centre National de Cinéma et d’Image, en plus du protocole d’échange entre la Société française des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique d’une part et l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins.

Quant au domaine académique, un accord sera signé pour la création de l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée, auquel s’ajoutent d’autres accords relatifs à la création des laboratoires de recherche conjoints dans certaines universités tunisiennes.

La signature d’un accord de don de 950 mille d’euros de la part du Fonds d’études et d’Aide au secteur privé est également prévue lors de la visite de Jean Castex en Tunisie. Il faut rappeler dans ce contexte qu’un don exceptionnel d’un million d’euros, a été fait par la direction générale du trésor français, en faveur des hôpitaux tunisiens pour faire face à la pénurie d’oxygène médical.

Lors de cette visite officielle en Tunisie, le Premier ministre français sera accompagné d’une délégation gouvernementale de haut niveau, formée par: le ministres de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur,le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministre délégué chargé des transports, le ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises et le secrétaire d’Etat au numérique.

Les dirigeants de certaines entreprises françaises à l’instar de Suez, Engie, Novair, Colas rail, Hérmenia, seront aussi présents et participeront au Forum organisé par l’UTICA et le MEDEF.

Notons qu’un Conseil ministériel restreint présidé par le chef du gouvernement s’est tenu vendredi matin 28 mai 2021 à la Kasbah dans le cadre des préparatifs de la réunion du Haut conseil de coopération franco-tunisienne.