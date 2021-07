Des camions militaires ont transporté 67 concentrateurs d’oxygène vers les établissements sanitaires

Dans un communiqué rendu public, le ministère de la défense nationale a fait savoir que 67 concentrateurs d’oxygène ont été transportés hier, mardi 20 juillet 2021, vers les hôpitaux de Sidi Bouzid, Gafsa, Béjà, Jendouba, Kef, Zaghouane, et Siliana.

Selon le même communiqué, les opérations d’approvisionnement de certaines régions par l’armée se poursuivent, ajoutant que 716 bouteilles d’oxygène ont été transportées hier à l’usine d’Air Liquide pour qu’elles soient exploitables dans les différents établissements hospitaliers.

Pour sa part, le ministère du transport et de la logistique a rappelé aujourd’hui, mercredi 21 juillet 2021, que les sociétés de transport public assurent par voie terrestre, aérienne et maritime, le transport des équipements, du matériel médical et des dons reçus par la Tunisie aux établissements sanitaires.

Dans le même contexte, la présidence de la République a annoncé que la Tunisie a reçu hier, mardi 20 juillet 2021, des dons de la part de la Jordanie et du Koweït, mentionnant que les quantités d’oxygène disponibles et les équipements médicaux seront équitablement distribués selon un ordre de priorité et des fondements scientifiques sous la direction de la direction générale de la santé militaire.