Des offres imbattables sur les machines de sport à usage domestique ou professionnel chez les magasins « Le Sportif »

« Le Sportif » est un concept tunisien de chaîne de magasins représentant les différentes marques internationales tels que Nike, Adidas, Skechers , New Balance, Reebok, Under Armour, Lumberjack, USpolo, Bilcee, Parcours Fitness …

Les magasins « Le Sportif » sont situés à Soukra et Mourouj 4 sur le grand Tunis , à Sahloul Sousse , à Sfax,

à Gafsa et à Jendouba. Ces adresses sont les meilleures en Tunisie pour le shopping des chaussures

de running ou training, de tennis, crampons de football, des baskets lifestyle et des claquettes .

Pour acheter une paire de chaussures originale les plus confortables et au prix le moin cher au marché, il vous suffit de visiter un des magasins « Le Sportif « ou bien commander en ligne des rubriques Men, Women or Kids Shoes sur

le siteweb: www.lesportif.com.tn

Encore les textiles de sport que ce soit survêtement, tenus de sport, t-shirts, shorts, Legging, pulls, parkin, pantalons, jogging, gilets, casquettes et chaussettes sont disponibles dans tous les boutiques « Le Sportif » aux rayons homme, femme et enfants.

La passion du sport est exploitée chez « Le Sportif » à des offres imbattables sur les machines de sport à usage domestique ou professionnel.

Par exemple, en tant que le premier spécialiste des tapis roulants domestique en Tunisie, « Le Sportif » offre à ses clients les meilleurs prix, la facilité de paiement et la garantie à vie sur les tapis de course et les vélos .

Body Sculpture la marque britannique leader des accessoires de sport a choisi « Le Sportif » pour se manifester sur le marché Tunisien en présentant une variété de produits assez vaste pour répondre aux besoins des entraîneurs et des sportifs professionnels ou amateurs dont plusieurs ont été gâtés par la qualité des élastiques des étirement, des steps, des gymballs, les matelas Yoga, des pilâtes trimmers, des cordes à sauter.

PSPro ou Parcours Super Pro est la nouvelle gamme des équipements professionnels de « Le Sportif » créé par des experts, des coach et des kinés.

PSPro est dédié pour les salles de sport, les Gyms et les centres de rééducation avec un accompagnement technique précieux de Le Sportif pour soutenir les jeunes entrepreneurs.

Soyez à jour avec la variété des gammes de produits ;Le sportif et joignez Le

Sportif sur les réseaux sociaux suivants:

Facebook: le Sportif Tunis

Youtube Chaine Le Sportif tunis

Instagram Le_Sportif_Tunis