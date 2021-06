Dora Elborji: Environ 24% des produits importés ont leur équivalent locale en Tunisie

Dora Elborji, directrice générale du commerce extérieur, a déclaré que l’appareil de défense commerciale est une composante de la stratégie du ministère du Commerce et il vise à protéger les entreprises et à contrôler l’écoulement des importations.

Elle a ajouté lors de sa présence aujourd’hui, mercredi 9 juin 2021 dans le programme Ecomag, qu’il y a un manque de formation, d’expérience et de culture dans les entreprises sur les politiques protectionnistes contre le dumping du marché parallèlement aux politiques de libéralisation économique.

Dora Elborji a expliqué que la défense commerciale représente un ensemble de mesures préventives et antidumping et de politiques de subventions, et a également évoqué les enquêtes ouvertes pour une période pouvant aller jusqu’à 9 mois et annoncées au journal officiel de la République tunisienne, qui intéressent certaines entreprises publiques.

Elle a souligné que des enquêtes de ce type sont menées de manière participative entre les différents intervenants. Le directeur général du commerce extérieur a ajouté que l’Autorité de défense commerciale vise à activer toutes les mesures préventives, y compris les procédures douanières, les mesures de protection de l’environnement et la propriété intellectuelle, en plus du suivi des mesures prises par d’autres pays envers les exportations tunisiennes.

L’invitée d’Ecomag a déclaré que le ministère s’emploie à stimuler les exportations en augmentant le budget du Fonds de soutien à l’exportation, qui a atteint 100 millions de dinars, sachant que tous les problèmes ont été résolus grâce à la coopération entre le ministère et le fonds.

Elle a expliqué qu’environ 24% des produits importés ont leur équivalent locale en Tunisie, ajoutant qu’il existe une facilité d’approvisionnement et que l’Autorité de défense commerciale écoutera toutes les parties, fournisseurs et fabricants, pour prendre des décisions équilibrées.