Dorra Milad : 80 % des hôtels ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires en 2020

Dorra Milad, présidente de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, a déclaré qu’une étude récente réalisée en partenariat avec l’Institut arabe des chefs d’entreprise a prouvé que 80% des établissements hôteliers en Tunisie ont perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires au cours de l’année 2020.

Dans son intervention aujourd’hui, jeudi 24 juin 2021, dans l’émission Expresso à l’occasion de la programmation spéciale portant sur l’avenir du secteur du tourisme, Dorra Milad a ajouté que le secteur du tourisme fournit 14% produit intérieur brut, ce qui confirme l’importance de celui-là, dont le rôle est parfois oublié.

Elle a évoqué certaines lacunes qui empêchent le développement du secteur touristique en Tunisie, notamment les problèmes environnementaux et l’accumulation de saletés même dans certaines zones touristiques, en plus de la baisse du niveau des services touristiques dans les hôtels et autres, ainsi que le manque de confiance dans la destination touristique tunisienne.

Dorra Milad a souligné la nécessité de restaurer l’attractivité du secteur touristique en Tunisie et de soutenir la capacité opérationnelle du secteur, notamment en ne le limitant pas à une activité saisonnière.

Elle a également souligné la nécessité d’une volonté politique forte pour relancer l’activité touristique, en activant la diplomatie et en soutenant la représentation de la Tunisie à l’étranger pour promouvoir le pays en tant que destination touristique.