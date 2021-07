Dr Al Jasser élu président de la Banque islamique de développement

Le Conseil des Gouverneurs de la Banque islamique de développement (BID) a adopté par correspondance une résolution portant éléction du candidat du Royaune d’Arabie Saoudite, S.E.Dr Mohammed Sultan Al-Jasser au poste du Président de la BID pour un mandat de 5 ans.

Le comité de procédure du Conseil du groupe de la BID, a tenu, mardi 6 juillet 2021, une réunion virtuelle présidée par le président du Conseil des Gouverneurs de la BID, et par ailleurs Vice-Premier ministre de l’investissement et du commerce extérieur de la République d’Ouzbékistan, S.E.M, SARDOR UMURZAKOV, et assistée des membres dudit comité à l’effet d’examiner la candidature de Dr Al Jasser proposée par le Royaume d’Arabie Saoudite, au poste du président de la BID pour succéder à Dr Hajjar.

Le Comité de procédure a également recommandé l’adoption d’une résolution sur l’élection de S.E. Dr Al Jasser au poste de président de la BID pour les cinq prochaines années et d’une seconde résolution relative à une motion de remerciement à l’endroit de D.E. Dr Hajjar