Du nouveau pour la cinquième session du Tunisia Digital Summit

La Tunisie accueillera la cinquième édition du Tunisia Digital Summit, organisée en partenariat avec l’Allemagne et sous la tutelle du ministre des Technologies de la communication et ce, les 2 et 3 juin courant. Dans ce cadre, l‘organisateur de l’événement, Skandar Haddar a déclaré aujourd’hui, mercredi 02 juin 2021, dans l’émission Expresso, que dans le contexte de la crise du Coronavirus, la digitalisation a joué un rôle important dans la communication, et c’est sur cet axe qu’il faut travailler dans l’avenir.

Il a souligné que de tels événements ont un impact direct sur l’économie nationale, notant qu’en raison de la crise sanitaire que traverse le pays, cette manifestation traitera des défis de la transformation digitale pour la période de post Covid et ce, avec la participation des Tunisiens et des experts étrangers. Skander Haddar a expliqué que les participants discuteront des expériences avec des experts tunisiens et étrangers, à propos de la digitalisation de l’administration et des entreprises, ainsi que du rôle des technologies émergentes dans le développement des secteurs de l’industrie et du Commerce.

L’invité d’Expresso a indiqué qu’aujourd’hui sera lancé le nom de « Evento » sur la plate-forme virtuelle, soulignant qu’il est nécessaire de fournir une expérience numérique importante à l’adresse des participants à cette session. Il a ajouté que l’objectif est de simplifier la technologie pour que les gens puissent suivre virtuellement de telles manifestations.