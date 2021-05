E. Saidane: La plupart des économies du monde sont en train de récupérer ce qu’elles ont perdu à cause de la pandémie, sauf la Tunisie

L’expert économique, Ezzeddine Saidane a confirmé, ce mardi 11 mai 2021, sur les ondes de radio Express FM, que la plupart des économies du monde sont en train de remédier à ce qui s’est passé et ce qu’ils ont perdu à cause de la pandémie de Coronavirus. Toutefois, ce n’est pas ce qui se produit en Tunisie.

Ezzeddine Saidane a estimé que la tarification de la Banque Centrale est contre la tendance, soutenant: “L’augmentation de la valeur de la monnaie nationale est en quelque sorte un miroir qui reflète la situation économique et sociale du pays. L’augmentation de la valeur du dinar d’environ 2% pour les deux devises l’euro et le dollar est considérée comme un taux très élevé. En effet, le dinar était censé connaître un glissement afin d’aider à équilibrer la balance commerciale« .

L’invité du programme EcoMag a estimé que ce que la Banque Centrale avait effectué, était d’encourager les importations et de nuire aux entreprises exportatrices, notamment au vu de la baisse des exportations tunisiennes à un taux élevé, indiquant que cela contribuerait à accroître la dette de la Tunisie en devises. Et de poursuivre: « Le dinar était censé baisser un peu, afin d’encourager les exportations et de résister à la hausse des importations, et de rétablir une sorte d’équilibre de la balance commerciale« .

Ezzeddine Saidane a estimé, en outre, que la politique de la Banque Centrale a changé brutalement depuis janvier, car la Tunisie s’apprête à emprunter au Fonds monétaire international, qui exige toujours une flexibilité du taux de change du dinar tunisien. Il a expliqué que ce que la Banque centrale a fait avait pour but de résister à l’inflation importée, mais en retour, cela contribuera à perturber la balance commerciale, nuire aux intérêts du pays et conduire à une suffocation économique.

Nadya Bchir