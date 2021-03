Elyes Jeribi: Le commerce électronique a de beaux jours devant lui en Tunisie mais est encore peu développé

Invité sur le plateau d’Expresso du lundi 15 mars 2021, le CEO de Jumia, Elyes Jeribi a indiqué que l’activité du commerce électronique en Tunisie séduit de plus en plus de Tunisiens qui ont pris conscience de ses avantages. Il a expliqué, à cet effet, que la plateforme Jumia a joué un rôle important dans la démocratisation du e-commerce en Tunisie. Et d’ajouter:” De ma part, j’estime que le commerce en ligne a doublé en l’espace d’une année, notamment en raison de la mesure du confinement total dédiée l’année dernière.”

Dans le même propos, Elyes Jeribi a expliqué que, selon une étude menée récemment, deux raisons principales ont été distinguées pour le développement du e-commerce dans le pays. Il s’agit d’abord de la facilité de l’opération à travers une disponibilité de 24h/24 et 7 jours/7 . Ensuite, il est question de la mise à disposition de choix de marchandises plus larges ainsi que des prix plus compétitifs que ceux proposés dans le commerce classique.

Elyes Jeribi a de même indiqué que l’e-commerce n’est encore qu’à ses débuts en Tunisie et selon des estimations, il ne réalise qu’à peine 1,5% du PIB, soit 1,5 milliards de dinars seulement et ce, tous secteurs confondus. Cela n’a pas pour autant empêcher que le commerce en ligne soit une tendance de fond, selon le CEO de Jumia, ce qui a été à même de pousser des grandes marques locales et internationales à investir à leur tour ce marché virtuel. “Cette nouvelle intégration permettra à ces opérateurs économiques d’accroître leur chiffre d’affaires ainsi que leur part de marché” a souligné Elyes Jeribi.

Sur le plan de l’employabilité, l’invité d’Expresso a expliqué que Jumia a créé en totalité pas moins de 2000 postes d’emplois directs et indirects notamment par le biais des partenaires logistiques. De même, au niveau du management, la plateforme a réussi à réaliser une parité parfaite avec un comité directeur composé de trois hommes et trois femmes.

Nadya Bchir