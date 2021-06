Dr Emna Brour, médecin vétérinaire sanitaire au sein de la Direction générale des services vétérinaires, a fait savoir, lors de son intervention dans l’émission Expresso Weekend ce samedi 5 juin 2021, que la situation épidémiologique liée à la proppagation de la rage est inquiétante, voire critique, en notant que 4 cas de contamination ont été enregistrés jusqu’au 20 mai 2021 (dont un cas de décès), ce qui constitue un pourcentage élévé par rapport aux années précédentes. A titre d’exemple, il est à noter que la Tunisie n’a enregistré aucun cas de rage chez les humains en 2020.

Elle a signalé que le phénomène des chiens errants est à l’origine de la propagation de ce virus et de l’aggravation de la situation, étant donné que ces animaux constituent les premiers porteurs de ce virus mortel, en appelant les autorités à réduire leur nombre pour amoindrir les dégâts. Dans le même contexte, elle a annoncé que cette question figure à l’ordre du jour de plusieurs ministères impliqués dans Plan national de lutte contre la rage.

“Il faut réduire le nombre des chiens errants et veiller sur la vaccination des animaux domestiques à savoir les chiens et les chats, en faisant savoir que le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche lance annuellement une campagne de vaccination gratuite pour lutter contre la rage », a-t-elle fait appel.

Enfin, il faut rapeller qu’en cas de morsure ou de griffure par un chien, il faut laver immédiatement les lésions à l’eau et au savon, les désinfecter et se présenter en urgence à un centre de vaccination antirabique