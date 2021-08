Ennahdha appelle à l’activation de la loi relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Dans un communiqué rendu public, le Mouvement Ennahdha a mis l’accent, à l’occasion de la célébration de la fête de la femme tunisienne, sur l’importance de protéger et de consolider les acquis de la femme tunisienne, renforcés au cours de ces dix dernières années.

Ennhadha a également appelé à la mise en œuvre de la loi organique du 11 août 20217 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ainsi que la loi de l’économie sociale et solidaire, étant un moyen pour appuyer économiquement la femme dans les zones rurales et dans les villes, et les protéger contre toutes les formes d’emploi précaire.

MoLe Mouvement Ennahdha a aussi rappelé “l’importance du rôle joué par la femme tunisienne dans le secteur sanitaire et social et dans la réussite de la stratégie nationale de lutte contre le Coronavirus”, lit-on dans le même communiqué.