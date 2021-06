“Ensemble pour une Afrique gagnante ! Le projet « Agri-Tech Tunisia » tremplin vers les marchés Africains »

Développé par la société tunisienne STECIA International, le programme « Agri-tech Tunisia », offre aux startups l’expertise, le savoir-faire, la motivation et le réseautage nécessaire afin d’internationaliser leurs entreprises et exporter leur savoir-faire technologique et leurs solutions dans le domaine agricole vers l’Afrique de l’Ouest, en commençant par le Sénégal. Ce projet est soutenu par Innov’i – EU4Innovation, projet financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France qui vise à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat tunisien.

Dans ce cadre, le projet « Agri-Tech Tunisia » fournit un appui marketing et un coaching personnalisé pour les startups établies du secteur agri-tech ayant des solutions en phase de commercialisation. Le but ultime du projet étant de promouvoir la Tunisie, pays du « Startup Act » en tant que source de solutions high-tech pour le secteur de l’agriculture, et ce en répondant aux besoins des entreprises agricoles et agroalimentaires ouest-africaines avec des produits innovants et adaptés.

Avec l’entrée en vigueur de la ZLECAF (Zone de libre Échange Continentale Africaine), cette approche Win Win vise à encourager une meilleure intégration sous-régionale à travers une collaboration effective de l’écosystème entrepreneurial dans les secteurs des technologies et de l’agriculture. Le projet aboutira à la signature d’accords commerciaux pour, d’une part, ancrer le positionnement pionnier des startups Tunisiennes dans le secteur de l’agri-tech, et d’autre part, pour contribuer à l’augmentation de la production agricole africaine en quantité et en qualité.

Ce projet débute aujourd’hui, par une campagne de sensibilisation et un appel à candidature au profit des startupers dans le domaine de l’agri-tech, pour les encourager à s’inscrire sur la plateforme « www.agri-tech.tn». Un processus de sélection rigoureux et transparent piloté par un jury composé d’experts nationaux et internationaux de haut niveau retiendra 5 bénéficiaires.

Ensuite, le projet assurera une campagne de communication auprès des entreprises sénégalaises qui souhaitent booster leur production à travers une collaboration avec les sociétés Tunisiennes proposant des solutions adaptées à leurs besoins.

Enfin, la troisième phase du projet consiste en l’organisation d’un grand évènement B2B et B2C à Dakar au mois de mars 2022 afin de sceller les partenariats entre institutions et des accords commerciaux entre acteurs économiques.

« Nous nous sommes positionnés depuis quelques années déjà dans le secteur très porteur et innovant de l’agri-tech que ce soit en Afrique ou dans la région MENA » précise Walid, Gaddas, Directeur Général de STECIA International. « Notre but est véritablement de renforcer l’écosystème entrepreneurial dans ce domaine pour répondre à des urgences d ’actualité tel que les problématiques du changement climatique, de la raréfaction des ressources naturelles, de la sécurité alimentaire, mais aussi de la création d’emploi à forte valeur ajoutée, de la croissance économique et du positionnement stratégique pour la Tunisie sur le continent africain. Nous avons un acquis à préserver et à renforcer avec une excellente image dans les domaines à la pointe de la tech ».

Selon la FAO, la population mondiale va atteindre 9,1 milliards de personnes d’ici 2050, dont 2 milliards en Afrique, et pour nourrir cette population, la production alimentaire va devoir augmenter de 70%. La digitalisation de l’agriculture à travers les agri-tech est une des solutions les plus efficaces pour répondre à ce défi. De nombreux gouvernements Africains avec l’appui des bailleurs de fonds internationaux sont en cours d’élaboration des stratégies pour développer l’utilisation de ces technologies. C’est donc le moment adéquat pour les startups tunisiennes de se positionner sur ces marchés en plein essor.

L’avenir appartient à l’Afrique, le continent de la croissance et des opportunités. Dans une optique de développement Sud-sud, l’Afrique appartient aux entrepreneurs et innovateurs pour qui chaque problème est reconfiguré en opportunité.