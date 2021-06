Ezzeddine Khalafallah : Produire 30% d’électricité à partir d’énergies renouvelables en Tunisie est faisable et réaliste

Le consultant international en énergie Ezzeddine Khalafallah a déclaré, lors de son intervention dans le programme Ecomag du lundi 28 juin 2021, que les énergies renouvelables sont un affluent du développement économique et un moteur d’investissement, car la valeur des investissements mobilisés annuellement est d’environ 300 milliards de dollars au niveau international, et son potentiel de création d’emplois atteint environ 12 millions d’emplois dans le monde.

Il a ajouté que la capacité mondiale concentrée d’énergies renouvelables est d’environ 2 800 gigawatts, dont 48% d’énergie hydroélectrique, dont 26% d’énergie éolienne et 25% d’énergie solaire, ce qui n’était que de 1% au cours des dix dernières années.

En ce qui concerne les énergies renouvelables en Tunisie, Ezzeddine Khalafallah a estimé que les réalisations sont limitées, mais les objectifs restent ambitieux. Il a précisé que la capacité concentrée atteint 400 mégawatts, et il comprend les projets de la Société tunisienne d’électricité et de gaz, ainsi que l’autoproduction de toitures solaires et autres.

Et de souligner que les acquis de la Tunisie dans le domaine des énergies renouvelables en termes de développement des bases juridiques, institutionnelles et financières et des incitations disponibles sont importants.

L’invité de l’émission Ecomag a évoqué la loi mise à jour en 2015 qui permettait au secteur privé de produire de l’électricité à partir d’énergies renouvelables et de la vendre à la Société tunisienne d’électricité et de gaz, et a considéré cette loi comme un gain pour la Tunisie.

Concernant le plan solaire en Tunisie à l’horizon 2030, le conseiller international a indiqué qu’il vise à porter les contributions des énergies renouvelables issues de la production d’électricité à un niveau de 30%, soit l’équivalent de 3800 à 4000 mégawatts, ce qui est un objectif réaliste.

Ezzeddine Khalafallah a estimé que l’atteinte de ce pourcentage de la contribution des énergies renouvelables permettra de diversifier les sources d’énergie et de sécuriser l’approvisionnement énergétique, d’autant plus que les énergies renouvelables sont des énergies locales, et de réduire ainsi le coût de production de l’électricité.