Fadhel Abdelkefi: La Tunisie a tous les éléments du succès, et il est préférable qu’il y ait une banque agricole solide

Le chef du parti Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi, a confirmé aujourd’hui, mardi 18 mai 2021, au micro de radio Express FM, que son parti a été créé en 2011 et est l’un des plus anciens partis politiques après la révolution, indiquant que son objectif est d’atteindre les élections municipales et législatives pour l’année 2024.

Il a estimé qu’il est du devoir de l’homme politique de simplifier le discours au peuple, notant que la scène politique en Tunisie connaît de nombreux chaos, conflits et slogans lâches, faisant référence à la détérioration des conditions de vie, à travers l’extrême pauvreté dans le pays.

Fadhel Abdelkefi a expliqué qu’il est nécessaire que l’électeur soit consciencieux pour choisir la personne la plus apte lors des élections, notant que depuis 10 ans, la Tunisie souffre de crises récurrentes. Il a souligné qu’il y a une possibilité que le pays soit dans l’incapacité de rembourser ses dettes.

Par ailleurs, l’invité d’Expresso a considéré qu’Afek Tounes est disposé au dialogue avec toutes les parties, estimant qu’il s’agit d’un parti modéré qui croit en la notion de l’Etat. Et de poursuivre: “Nous allons essayer de présenter notre programme et notre projet au citoyen tunisien.” Il a souligné que la Tunisie a les ingrédients du succès, et entretient des bonnes relations avec l’Union européenne, ajoutant qu’elle dispose d’un arsenal juridique qui remonte aux années 60 qui doit être changé.

« C’est déraisonnable qu’un Etat détiennent 10 banques commerciales. Pour ma part, je préférerais que l’Etat tunisien ait une banque agricole forte afin de financer l’agriculture tunisienne« , a déclaré Fadhel Abdelkefi. Et d’ajouter que dans le cas où l’arsenal juridique change et consacre davantage des facilités pour les entreprises, il sera possible de croire en la possibilité de réaliser une croissance à deux chiffres.

Nadya Bchir