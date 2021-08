Faouzi Abderrahmen : Il ne faut pas diaboliser le tissu économique tunisien

Faouzi Ben Abderrahmen, ancien ministre et activiste politique, a déclaré aujourd’hui, mardi 31 août 2021, lors de sa présence dans le programme Expresso, qu’il ne faut pas “diaboliser le tissu économique national”, précisant que l’économie de rente existe bel et bien en Tunisie et doit être réglementée par l’Etat.

D’ailleurs, selon ses dires, “les entreprises étatiques sont aussi rentières”, saluant ensuite la campagne de lutte contre la corruption entreprise par le président de la République, Kais Saied, une campagne qui doit être accompagnée de stratégies et de programmes clairs, minutieux, et bien ciblés.

En effet, ces programmes et stratégies sont l’apanage du gouvernement et le chef de l’Etat ne peut pas s’en charger tout seul.

L’invité du programme Expresso a souligné que les organisations nationales soutiennent les décisions de Kais Saied, approuvées massivement par une grande partie du peuple tunisien. L’accent a été mis notamment sur le profil du prochain chef du gouvernement, qui devra être d’après l’ancien ministre Faouzi Abderrahmen une personnalité consciente des enjeux du pays et disposant d’une vision politique stratégique pour mener à bon port la Tunisie.

Et de poursuivre que ce prochain chef du gouvernement doit être une personnalité diplomatique et respectée par les opérateurs économiques étrangers.