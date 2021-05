Lors de la séance plénière qui s’est tenue, jeudi 20 mai 2021, à l’ARP, le ministre de la Santé publique, Faouzi Mahdi a affirmé que la situation épidémique est encore critique et que le taux de positivité des tests est, jusqu’alors, très élevé, indiquant que la souche britannique est la plus répandue en Tunisie, seuls deux cas du variant africain ont été signalés.

Le ministre de la Santé a souligné qu’il s’agit d’une véritable guerre sanitaire et qu’il ne faut pas baisser la garde, dans la mesure où une quatrième vague est prévisible, et que le nombre des contaminations, des hospitalisations et des décès va malheureusement augmenter.

Le respect des mesures préventives, le port des masques, la distanciation sociale ainsi que la vaccination demeurent notre bouée de secours a-t-il indiqué. A cet effet, il a rappelé qu’un million de doses de vaccins seront disponibles d’ici fin juin, en espérant que 5 millions de tunisiens seront vaccinés d’ici la fin de l’année.

Certains dépassements liés à l’inscription sur la plateforme Evax, ont été constatés selon ses dires. Une collaboration entre la Caisse nationale d’assurance-maladie et les différents intervenants dans le processus de vaccination est prochainement programmée pour éviter ainsi de tels incidents. Dans le même cadre, il a annoncé qu’il est désormais possible de s’inscrire sur Evax.tn dans les pharmacies privées.

Quant aux tunisiens à l’étranger ayant déjà reçu une dose de vaccin dans leurs pays de résidence, il a indiqué qu’ils sont exemptés des mesures de confinement obligatoire dans les hôtels, et ce dans le cadre de l’incitation à la vaccination.

Il a également signalé que la pénurie d’oxygène médical constatée au cours du mois dernier, a atteint son pic le 28 avril 2021. Une crise, heureusement, surmontée grâce aux efforts déployés par le gouvernement en notant que la production quotidienne d’oxygène est actuellement estimée à 100.000 litres.