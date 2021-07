Faouzi Mehdi : Les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent se faire vacciner durant les deux jours de l’Aid

Lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, lundi 19 juillet 2021, au siège du ministère de la santé, le ministre de la santé, Faouzi Mehdi, a annoncé que les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent se faire vacciner durant les deux jours de l’Aid, et ce, à partir de demain mardi vers 13h jusqu’à 19h du mercredi 21 juillet 221, notant que 29 centres de vaccination seront ouvert à cet effet.

Des doses des vaccins Sinopharm et Astrazeneca seront disponibles durant la période de l’Aïd dans ces centres, d’après le ministre de la santé. La Tunisie ne fait pas exception et n’est pas le seul pays ayant subi des perturbations au niveau de l’approvisionnement en oxygène. Il a également signalé que cette pénurie n’a pas, jusqu’à présent, engendré des décès. Et d’expliquer que plusieurs décisions ont été prises pour pallier cette crise, dont notamment la rationalisation de l’utilisation de l’oxygène médical.

Le ministre de la santé a déclaré qu’on est au cœur du pic de cette quatrième vague, indiquant que le nombre des malades pris en charge par les établissements hospitaliers a atteint 5000 patients dont 680 placés en réanimation.

“Nous avons pu maîtriser la situation et vaincu l’épidémie”, a-t-il dit.

Et de poursuivre que 2.4 millions de doses ont été achetées via les acquisitions directes. Au total, 3.2 millions de doses sont actuellement disponibles, ce qui permettra d’accélérer le rythme de la campagne nationale de vaccination.