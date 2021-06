Fathi Ayadi : Ennahdha soutient la formation d’un gouvernement « politique » dirigé par Hichem Méchichi

Le porte-parole du mouvement Ennahdha Fathi Ayadi, a confirmé aujourd’hui mercredi 16 juin 2021, que son parti soutient inconditionnellement le déroulement d’un dialogue national sans exclusion et sans ligne rouge, en soulignant qu’il vaut mieux penser à la formation d’un gouvernement politique dirigé par Hichem Méchichi et réunissant tous les acteurs sur la scène politique, y compris les partis de l’opposition.

Il a suggéré que ce dialogue soit essentiellement politique et sous la tutelle du chef de l’Etat, pour discuter du devenir du gouvernement actuel, des questions urgentes d’ordre économique et social, de la révision du régime électoral et de la mise en place des instances constitutionnelles.

Evoquant les déclarations de Kais Saied concernant une éventuelle tentative de son assassinat, il a qualifié ces propos de dangereux en appelant le président de la République à être plus clair, et à exercer ses prérogatives à travers le parquet militaire pour qu’une enquête soit ouverte dans les plus brefs délais.