Le porte-parole du mouvement Ennahdha, Fathi Ayadi, a déclaré aujourd’hui, 12 juillet 2021, au micro de la radio Express Fm, que le dossier économique est au coeur des préoccupations du mouvement Ennhadha, notant que plusieurs séminaires et conférences ont été tenus en vue de trouver des ébauches de solutions à la crise économique, et ce, à travers ses relations diplomatiques.

Il a dénié, lors de son passage dans l’émission Le Grand Express, le fait qu’Ennahdha avait réclamé le versement de 3000 milliards de dinars à titre d’indemnisation dans le cadre de la justice transitionnelle, indiquant que le seul et unique souci du mouvement Ennahdha est « la consolidation des efforts fournis par l’Etat pour endiguer la pandémie ».

Et d’ajouter que Abdelkrim El Harouni, n’a pas réclamé le versement de cette somme aux victimes. Il a fait appel, par contre, à l’Etat d’activer le Fonds Al Karama et sa promulgation dans le Journal Officiel sans que l’Etat ne soit tenu d’y participer.

“Les déclarations de Abdelkarim Al Harouni ont été instrumentalisées, étant donné que le souci majeur d’Ennahdha est d’apporter les vaccins aux Tunisiens. Il y a des personnes qui ne cessent de chercher et même d’inventer des rumeurs pour porter atteinte au mouvement Ennhadha, rappelant qu’Al Harouni a demandé l’activation du Fonds Al Karama et non pas le versement de 3000 milliards de dinars à titre de dédommagement”, a-t-il expliqué.

L’invité de l’émission Le Grand Express a appelé les Tunisiens à faire de leur mieux pour lutter contre la propagation du virus, mentionnant qu’il ne faut pas se laisser emporter par les discours de haine et de division.

Rappelons que le leader au mouvement Ennhadha, Abdelkarim Al Harouni, s’est adressé, le 2 juillet 2021, au chef du gouvernement Hichem Mechichi pour qu’il active le Fonds Al Karama avant la fête de la République (25 juillet 2021), dénonçant à cet effet, la lenteur de la mise en place de ce fonds ,voire la procrastination injustifiée quant à son activation.