Fathi Ayedi : Abdellatif Mekki est le mieux placé pour succéder à Faouzi Mehdi

Lors de son intervention dans l’émission Le grand Express aujourd’hui, lundi 12 juillet 2021, le porte-parole du mouvement Ennahdha, Fathi Ayedi, a indiqué que le gouvernement de Hichem Méchichi est inapte à gérer la crise de Coronavirus, particulièrement au niveau du ministère de la santé, rappelant à cet effet les appels du mouvement Ennahdha à former un gouvernement politique à même d’endiguer la propagation de la pandémie.

Ayedi a souligné que des entretiens non-officiels ont eu lieu entre le mouvement Ennahdha et le parti Qalb Tounes, faisant appel à un entretien officiel entre le président de la République avec les partis politiques.

Le porte-parole du mouvement Ennahdha, a indiqué que la dernière rencontre entre Rached Ghanouchi, Hichem Méchichi et Nabil Karoui. Cette rencontre s’inscrit selon lui dans le cadre de rapprochement des points de vue, notant que d’autres rencontres avec le chef du gouvernement sont prévues dans le cadre des négociations relatives à la formation d’un gouvernement politique.

S’agissant des partis politiques hostiles à la formation d’un gouvernement politique présidé par Hichem Méchichi, Fathi Ayedi a appelé ces partis à dialoguer et à présenter leurs points de vue et leurs conceptions, précisant que le mouvement Ennahdha ne craint pas que l’initiative appartient de nouveau au président de la République. Selon lui, Hichem Méchichi a été nommé par Kais Saied. Par ailleurs, Kais Saied, assume en partie l’échec de Hichem Méchichi.

Evoquant les infos en relation avec la révocation du ministre de la santé Faouzi Mahdi et son remplacement par Abdellatif Mekki, l’invité de l’émission Le Grand Express, il a dit que Faouzi Mehdi quittera prochainement son poste et qu’il n’était pas à la hauteur des attentes de l’institution militaire et n’était pas apte à gérer la crise sanitaire.

‘’Abdellatif Mekki est le mieux placé pour gérer la crise sanitaire et succéder à Faouzi Mehdi”, a exprimé Fathi Ayed, le porte-parole du mouvement Ennahdha.