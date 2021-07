Fathi Laâyouni : l’inscription sur la plateforme evax, une condition obligatoire pour bénéficier des services municipaux

Fathi Laâyouni, maire du Kram, a déclaré aujourd’hui, jeudi 15 juillet 2021, au micro de la radio Express Fm, que les fonctionnaires et les agents de la municipalité doivent s’inscrire sur la plateforme Evax pour l’exercice de leurs fonction, et ce, en raison de la gravité de la situation sanitaire dans le pays. Cette décision trouve, selon l’invité de l’émission 18-20, son fondement dans l’article 22 de la Constitution selon lequel : “Le droit à la vie est sacré. Aucune atteinte ne saurait être portée à ce droit”.

Le maire du Kram a également mis l’accent sur le laxisme au niveau de l’application du protocole sanitaire et les mesures barrières, indiquant que la vaccination est notre bouée de sauvetage.

Et d’ajouter que la politique de “contrainte” s’inscrit dans le cadre des réglementations exceptionnelles prises par le gouvernement, notant que la municipalité du Kram a suivi la même démarche du gouvernement pour protéger les citoyens et lutter contre la pandémie.