Ferid Belhaj: La Tunisie n’a pas utilisé des fonds accordés par la Banque Mondiale représentant 15% du PIB

Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale sur la région MENA, a dénoncé, aujourd’hui, 19 mars 2021, au micro de radio Express FM, ceux qui parlent de la rareté des fonds accordés à la Tunisie, affirmant: “Il a été mis à la disposition de la Tunisie un montant de 5 milliards et 200 millions d’euros. Mais la Tunisie ne l’exploite pas, et ces fonds sont estimés à 15% du PIB et provenant de la Banque mondiale ainsi que de l’Union européenne.”

Ferid Belhaj a également déclaré: « Ce qui se passe dans la région n’est pas satisfaisant, car nous remarquons une accumulation de problèmes, en plus des interactions au niveau politique et des problèmes économiques. S’y ajoute la récente notation de Moody’s, qui a beaucoup effrayé, même si elle était attendue. » Et d’expliquer que les chiffres indiquent que 21% des citoyens tunisiens se retrouvent sous le seuil de l’extrême pauvreté, un taux qui n’a pas été enregistré depuis l’indépendance.

Ferid Belhaj a souligné qu’il avait contacté le ministre de l’Économie et des Finances, Ali Koôli, et lui avait dit que la Banque mondiale était prête à aider de toute urgence. Et le ministre d’accepter la proposition à bras ouverts: “Nous avons convenu de nous préparer pour ce programme, dont nous avons terminé les négociations hier” a-t-il précisé. L’invité d’Expresso Belhaj a ajouté que le Conseil d’administration de la Banque mondiale se tiendra le 31 mars dans le cadre de ce programme avec la certitude qu’il devra être accepté.

Et d’ajouter que la Banque Mondiale tient à ce que le financement du programme soit décaissé avant le mois de Ramadan. Il est question d’une enveloppe de 300 millions de dollars qui seront injectés dans l’économie en général, de manière à ce qu’un montant de 300 dinars soit alloué à chaque famille en particulier, fixant le total des bénéficiaires à 4 ou 5 millions de citoyens.

Nadya Bchir