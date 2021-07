Gabès : La suspension des prière de vendredi et de l’Aid

La commission régionale de lutte contre coronavirus au gouvernorat de Gabès, a décidé aujourd’hui, samedi 17 juillet 2021, de nouvelles mesures dont notamment la suspension de la prière du vendredi et celle de l’Aid, à partir du mardi 20 juillet jusqu’au dimanche 25 juillet 2021,l’interdiction de déplacement entre les régions, ainsi que la fermeture des marchés hebdomadaires et la fermeture des salles de sport et les salles des jeux.

Dans un communiqué rendu public, la commission a fait savoir que le confinement général décrété à Matmata, Oudhref, et l’ancienne Matmata, ainsi que le confinement ciblé au Grand-Gabès, Mareth, Matouia, Ghanouch, Menzel Habib, conformément aux décisions de la commission régionale et des commissions locales de lutte contre le coronavirus.

Ces mesures sont justifiées, selon le même communiqué, par la hausse du nombre des contaminations et la gravité de la situation épidémique au gouvernorat de Gabès.