Gabès- Programme IRADA : La signature d’un accord de financement pour « la création d’un pôle de développement des compétences dans les métiers du bâtiment et des travaux publics”

En présence de Mme Sihem Ayedi, ministre de la jeunesse, du sport et de l’intégration professionnelle par intérim, Mr Monji Thamer le gouverneur de Gabès, des députés de l’ARP, et de plusieurs responsables régionaux, dont notamment le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche maritime et le président de la section régionale de l’UTICA, ainsi que le responsable national du Programme IRADA ( Initiative régionale d’appui au développement économique durable) financé par l’Union européenne, le directeur de l’Agence nationale de la formation professionnelle Anis Rouissi, et le directeur du Centre sectoriel de formation en bâtiment et forage de Gabès, ont signé ce vendredi 4 juin 2021,un accord de financement pour la création d’un pôle de développement des compétences dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, d’une valeur globale estimée à 3 millions de dinars.

Ce pôle va contribuer au financement et à l’appui de 9 spécialités liées au secteur précité et profitant à plus de 400 élèves relevant de 4 centres de formation professionnelle dans le gouvernorat de Gabès. Il permettra également de créer 25 nouvelles spécialités telles que la décoration intérieure, la climatisation, l’équipement sanitaire et la menuiserie, profitant, en sus, à 470 inscrits dans ces quatre centres de formation.