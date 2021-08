L’expert en affaires libyennes, Ghazi Moalla, a dit que le conflit libyen-libyen a refait surface depuis quelque temps. Ce qui s’est répercuté sur le climat politique en Tunisie, envenimant ainsi les rapports entre les deux pays.

Il a critiqué, la dernière déclaration du premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba, qu’il considère “inapproprié”, et ce, suite à des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux par des parties tunisiennes et libyennes, indiquant que 100 terroristes ne peuvent pas se rassembler dans un seul endroit et que la terreur semée par certains de nos voisins libyens, est provoquée. Selon l’invité de l’émission Le Grand Express, ce discours accusant les autorités tunisiennes d’être impliquées dans l’infiltration du terrorisme en Libye est inacceptable, soulignant qu’une séance de questions à Abdelhamid Dbeiba a été prévue pour aujourd’hui, et reportée par le Parlement libyen à la demande officielle du gouvernement.

En effet, il a fait savoir que la Libye traverse une crise qui s’accentue au fil du temps et Dbeiba tente d’externaliser ses problèmes en impliquant la Tunisie dans ces conflits, faisant allusion à une éventuelle coordination entre des parties qui tentent de provoquer des problèmes diplomatiques entre les deux pays et d’attiser les tensions entre les deux peuples voisins.

L’accent a été mis également sur la pression populaire subie par le gouvernement libyen appelant à ouvrir les frontières avec la Tunisie, vu l’impact économique de cette fermeture sur les deux pays, rappelant que la délégation de haut niveau ayant récemment rendu visite en Tunisie a rassuré les autorités tunisiennes concernant le dossier sécuritaire.

“Les attitudes réductionnistes seront nocives pour l’avenir des intérêts communs des deux pays”, a-t-il mis en garde, notant que les déclarations non officielles ne sont que des rumeurs relayées par les médias.

Et de poursuivre que les frontières Tuniso-libyennes seront fort probablement ouvertes à la fin de cette semaine, dans le strict respect des mesures sanitaires. “Ces incidents entre les deux pays, ce ne sont que des disputes entre frères”, a-t-il assuré.

Il est à mentionner que l’Algérie abrite aujourd’hui, les travaux de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye à Alger. Les ministres des affaires étrangères de 7 pays y ont participé, à savoir la Libye, la Tunisie, l’Egypte, le Niger, Le Soudan et la République du Congo. Une réunion tenue en vue de discuter des solutions pour finaliser le processus de réconciliation nationale et de mettre en place une feuille de route et un cadre constitutionnel pour le bon déroulement des élections générales prévues en décembre.