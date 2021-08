Habib Jemli : Je soutiens les décisions du président de la République Kais Saied

L’ancien chargé de la formation du gouvernement, Habib Jemli, a indiqué ce jeudi 12 août 2021, au micro de la radio Express Fm, que la feuille de route qu’il avait présentée au président de la République, Kais Saied, est une initiative ouverte proposant des solutions de sorties de crise, à l’issue de l’activation de l’article 80 de la Constitution et les mesures exceptionnelles mises en oeuvre par Kais Saied depuis le 25 juillet 2021.

Jemli a assuré qu’il soutient ces mesures et ces décisions puisqu’elles ont répondu aux appels lancés par une large frange de la population. Cependant, deux semaines après ce tournant politique, la vision demeure floue et il est temps de faire bouger les choses et présenter au peuple tunisien une feuille de route claire et rassurante concernant les grandes lignes annoncées par Kais Saied dont notamment la lutte contre la corruption politique au sein des partis politiques, la gestion de la crise pandémique, ainsi que les réformes sociales et économiques urgentes.

Son initiative s’inscrit bel et bien dans cette logique, selon l’invité de l’émission Le Grand Express, ajoutant que ces objectifs peuvent être constitutionnellement atteints dans le respect de la démarche démocratique.

Il a aussi noté que la reprise des activités du Parlement constitue l’un des points phares de son initiative pour garantir la continuité des institutions de l’Etat. Cette reprise devra, selon ses dires, être conditionnée par la soumission de tous les partis politiques à la loi et à la justice. A ceci s’ajoute la démission de Rached Ghannouchi, de la présidence du Parlement, dans un délai de 100 jours. Une démission qu’il qualifie d’indispensable pour mettre fin aux rapports tendus entre le pouvoir législatif et la présidence de la République.