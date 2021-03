Haithem Bouajila: Perte de 4500 emplois dans le secteur du textile et habillement à cause de la crise sanitaire

Intervenu dans le programme Ecomag du lundi 15 mars 2021, Haithem Bouajila, membre du bureau exécutif de la Fédération nationale du vêtement et du textile, a indiqué que 3% des entreprises du secteur du textile et de l’habillement ont déclaré leur faillite, ce qui signifie que près de 60 établissements ont fermé définitivement leurs portes, et que de nombreuses petites et moyennes entreprises connaissent des conditions difficiles. Il a souligné:” Notre premier objectif est de résoudre ces problèmes, car 4 500 emplois ont été perdus en raison de la crise et même au-delà. »

Haithem Bouajila a déclaré, en outre que ce secteur emploie 160000 personnes, et qu’il est le premier secteur opérationnel en Tunisie renfermant 1600 entreprises entièrement exportatrices avec quelques centaines d’entreprises opérant sur le marché local. Il a ajouté: “C’est le premier ou le deuxième secteur exportateur du pays. » Haithem Bouajila a expliqué également qu’en ce qui concerne l’impact de la crise sanitaire sur le secteur du textile et de l’habillement, une étude avait été réalisée en coopération avec le ministère de l’Industrie sur la situation actuelle des entreprises afin d’en extraire un plan de relance.

Par ailleurs, Haithem Bouajila a suggéré que les dettes des entreprises du secteur soient ré-échelonnées pour celles qui connaissent des difficultés financières majeures, et qu’un délai d’un an avant le paiement soit accordé. Et de considérer que les mesures prises par l’État tunisien sont insuffisantes, notamment avec les mécanismes de réponse lents et les conditions d’utilisation extrêmement imposantes, de nombreuses entreprises ne peuvent en profiter.

L’invité d’Ecomag a expliqué que le secteur de l’habillement et du textile connaît un problème avec le secteur financier en Tunisie. Dans un monde basé sur la concurrence, le pourcentage de prêts excédentaires est important, ajoutant: “73% des entreprises ont connu une baisse d’activité de 50% de mars à juin. Moins de 100 travailleurs ont été confrontés à plus de difficultés que les autres établissements, qui dépendent principalement de la manutention.”

Nadya Bchir