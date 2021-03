Hamed El Matri: Le secteur pétrolier en Tunisie est en train de périr

L’ancien conseiller du ministre de l’Énergie, Hamed El-Matri a déclaré aujourd’hui, lundi 22 mars 2021, lors de son intervention dans le programme Ecomag, au sujet de la hausse des prix du baril de pétrole dans le monde, que le secteur pétrolier en Tunisie est en train de périr et il est possible de se retrouver après 4 ans sans production aucune. Il a expliqué que la production pétrolière a connu une forte baisse en Tunisie.

Hamed El-Matri a déclaré, en outre, que le secteur de la production de pétrole et de gaz en Tunisie est devenu très préoccupant, expliquant que de nombreuses parties évoquent un état d’arrêt total du secteur pétrolier en Tunisie. Il a indiqué qu’il y a 3 facteurs qui ont contribué à la baisse de la production pétrolière en Tunisie.

En effet, il s’agit du coût du prix du baril de pétrole en Tunisie, qui est plus cher que les autres pays, des obstacles et problèmes structurels et juridiques au niveau de la gouvernance face à des organes conscients du problème, en plus des enjeux sociaux et sécuritaires et l’interruption fréquente des projets et des grèves:

L’invité d’EcoMag a ajouté que la plupart des entreprises opérant en Tunisie ont le désir de partir, ce qui transmet un mauvais message aux investisseurs étrangers, a-t-il déclaré.

