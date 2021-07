Hamida Maghraoui : Les personnes âgées entre 18 et 50 ans et non vaccinées risquent de présenter une forme grave du Covid

Dr Hamida Maghraoui, cheffe du service des urgences à l’hôpital de la Rabta, récemment décorée de l’insigne de Chevalier de l’ordre de la République, a fait savoir qu’une légère amélioration au niveau des indicateurs de propagation du coronavirus a été enregistrée avec la baisse du nombre des contaminations et des décès, indiquant que le nombre des patients admis dans les hôpitaux dans les services Covid est encore élevé et que la capacité des établissements sanitaires a dépassé les 250%.

Dr Maghraoui, a révélé que nous avons déjà atteint le pic de la quatrième vague, appelant au respect des protocoles préventifs et à l’accélération du rythme de la campagne nationale de vaccination, étant la seule issue pour alléger la pression sur les hôpitaux et les services de réanimation.

L’invitée de l’émission Expresso et cheffe du service des urgences à l’hôpital de la Rabta, a signalé que les patients infectés par le coronavirus et non vaccinés, relevant de la tranche d’âge entre 18-50 ans ont développé des symptômes graves, notant que cette tranche d’âge est plus exposée aux mutations du virus.

Et de poursuivre que ces patients sont admis dans les services de réanimation pendant une quinzaine de jours, ce qui est de nature d’engendrer une pression sur le système sanitaire.

Elle a rappelé que les personnes vaccinées peuvent aussi être infectées par le coronavirus, sachant que le risque de transmission du virus par ces personnes est moins élevé que par les personnes non vaccinées.