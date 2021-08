Hamma Hammami : Kais Saied fait partie du système et n’a aucun programme clair

Le secrétaire général du Parti des travailleurs, Hamma Hammami, a déclaré aujourd’hui, lundi 2 août 2021, que le Mouvement Ennahdha assume la responsabilité de la situation affreuse du pays et les crises successives depuis la révolution, indiquant que le président de la République, Kais Saied, fait partie du “système” et a aggravé la crise politique, et s’est livré à un bras de fer avec le Mouvement Ennahdha, tout au long de ces deux dernières années.

Lors de son intervention dans l’émission Expresso, il a considéré que l’ensemble des décisions prises par le président de la République, Kais Saied, constitue un coup d’Etat et une grave atteinte à la Constitution, et aux principes démocratiques, à travers la confiscation des trois pouvoirs.

L’échec du gouvernement de Méchichi incombe au Parlement, selon l’invité de l’émission Expresso. Il ne faut pas, par contre, remplacer une catastrophe par une autre. “Quel est la stratégie ou le plan de Kais Saied pour mettre fin à cette crise? S’attaquer au Mouvement Ennahdha ?”, s’est-il interrogé, ajoutant que la violation des libertés, l’interdiction de voyages, et la campagne d’arrestation des députés et des activistes ne peuvent pas être saluées, étant des pratiques rappelant l’ancien régime de Ben Ali.

L’instauration de la troisième République ne peut être faite qu’à travers un programme clair, et ce, à la suite de l’abolition de l’intégralité du système actuel, et le départ de Kais Saied, évidemment.. D’ailleurs, Kais Saied a contribué dans la détérioration de la situation et l’aggravation de la crise institutionnelle, rappelant que Méchichi a été nommé par lui.

Il faut, à cet effet, unifier les forces des mouvements démocratiques pour destituer le président de la République Kais Saied, et la dissoudre le Mouvement Ennahdha.

Sur un autre plan, il a appelé à imposer une taxe coronavirus aux sociétés et des grandes entreprises ayant enregistré des bénéfices durant la pandémie, et au gel des créances au cours de cette période, tout en se focalisant sur le soutien des classes sociales appauvries et sur la diminution des importations en vue d’atténuer le déficit de la balance commerciale.

“ En l’absence d’un programme clair, Kais Saied va approfondir la crise. Tout le système doit être aboli”, a-t-il réaffirmé.