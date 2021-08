Hassen Zargouni : 77% des sondés pensent que la Tunisie est sur la bonne voie et une responsabilité historique incombe à Kais Saied

Hassen Zargouni, directeur général de Sigma Conseil, a assuré ce mardi 17 août 2021, que d’après les résultats du baromètre politique du mois d’août, 77% des personnes ayant participé au sondage, pensent que la Tunisie est sur la bonne voie. Un pourcentage assez important qui n’a pas été enregistré depuis plus de 6 ans.

Près de 92% des sondées ont déclaré qu’ils voteraient au président de la République, Kais Saied, et que les intentions de vote riment avec ce pourcentage. Un constat sans précédent, selon Zargouni.

Ces pourcentages représentent selon l’invité de l’émission Expresso, une arme à double tranchant, dans la mesure où les tunisiens ne vont plus croire à la vie politique et aux politiciens. D’ailleurs, une responsabilité historique incombe à Kais Saied sachant que 94% des tunisiens soutiennent les mesures qu’il avait prises depuis le 25 juillet.

Pareillement, il a indiqué que les sondés sont passés du pessimisme (92%) à l’optimisme (77%). Ce qui est révélateur de la confiance donnée à Kais Saied, signalant que cette confiance doit être concrétisée par des actes et des exploits pour surmonter la crise que traverse le pays. Les tunisiens ont été, selon ses dires, déçus par les partis politiques et le Parlement. C’est pourquoi que les intentions de vote pour les législatives sont assez faibles par rapport aux élections présidentielles.

Selon Zargouni, le régime parlementaire a été imposé aux tunisiens à leur insu, et qu’un régime présidentiel contrôlé paraît une alternative plus fructueuse. Dans cet ordre d’idées, l’invité du programme Expresso a fait savoir que plus de 20% des tunisiens voteraient pour le parti de “Kais Saied”, un parti qui n’existe pas et qu’il est peu probable qu’il voie le jour, tenant compte de la vision du locataire de Carthage, hostile à l’idée des partis politiques.