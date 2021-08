L’ancien ministre des domaines d’Etat, Hatem Euchi, a estimé que le colonel-major Ali Mrabet, mérite d’être chargé de gérer le ministère de la santé, et ce, suite au grand succès de la campagne de vaccination à Tataouine. ”On s’attend à une nouvelle stratégie de gestion de la crise pandémique”, a-t-il espéré.

Interrogé sur les décisions récentes de Kais Saied, Hatem Euchi a considéré, lors de son intervention dans l’émission 18-20, ce vendredi 6 août 2021, que le président de la République porte, au quotidien, une double casquette et gère le pouvoir exécutif à la fois en tant que chef de l’Etat et chef du gouvernement.

La désignation du nouveau chef du gouvernement ne va pas trop tarder, d’après lui, espérant qu’il sera un homme capable de gérer les dossiers économiques urgents du pays.

Il a ajouté que Kais Saied suit de près les activités des gouverneurs, notant que le limogeage d’autres gouverneurs est attendu.

Evoquant l’affaire le contrat de lobbying conclu entre le mouvement Ennahdha et l’Agence internationale de communication et de relations publiques, l’ancien ministre des domaines d’Etat a souligné qu’il est assez normal que le Mouvement Ennahdha nie tout rapport avec ce dossier, précisant qu’Ennahdha a mobilisé des médias étrangers pour mener adopter un discours hostile à la Tunisie et aux décisions de Kais Saied, accusé d’avoir perpétré un coup d’Etat.

Hatem Euchi a affirmé, sur un autre plan, qu’il est impossible que le Parlement reprenne son activité à l’expiration du délai de 30 jours, indiquant que les mesures exceptionnelles peuvent être prorogées à 90 jours.

L’invité de l’émission 18-20 a ajouté que le président de la République a pris le dessus sur les autres institutions de l’Etat, grâce au rôle diplomatique qu’il avait joué pour procurer les vaccins aux tunisiens.