Haykel Mekki: Nous avons un gouvernement de vaccination clandestine

Le président de la Commission des Finances au sein de l’ARP a déclaré aujourd’hui, vendredi 30 avril 2021, au micro de radio Express FM, que la population souffrait d’une grave pandémie ainsi que de l’incapacité du gouvernement à gérer cette crise. Il a indiqué que ce dernier avait officiellement annoncé que 2 millions de vaccins seront fournis en Tunisie le 15 février, et 3 millions de doses supplémentaires seront livrées en avril, mais aujourd’hui le nombre des personnes vaccinées en Tunisie n’a atteint que les 200 mille personnes.

L’invité d’Expresso a souligné que les mesures prises par le gouvernement sont des mesures faibles et bureaucratiques et n’ont aucun effet sur la situation du peuple, expliquant que le gouvernement actuel est responsable de l’extermination de celui-ci. Et d’ajouter qu’en vaccinant secrètement les membres du gouvernement, la confiance entre celui-ci et le peuple a été brisée.

Haykel Mekki a ajouté qu’il y en a qui n’ont pas plus de 40 ans et qui se sont pourtant fait vaccinés en tant que membre du gouvernement alors qu’un vieil homme pouvant avoir des maladies chroniques, pourrait mourir car n’ayant pas reçu son vaccin. Il a déclaré: « Nous parlons de 60 000 doses de vaccins qui ont été retirées du système par la volonté du gouvernement et ont été destinées à certains groupes. »

Le président de la Commission des Finances a ajouté qu’il y avait une intention de vacciner les députés, ce qui fait défaut et représente un crime contre la Tunisie, car il y a des citoyens qui méritent d’être vaccinés plus que des députés. Et de poursuivre que le gouvernement actuel en est de vaccination clandestine.

Nadya Bchir