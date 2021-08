Hechmi Louzir : Les personnes âgées de plus de 18 ans recevront le vaccin Johnson & Johnson

Le président de la commission de vaccination, Hechmi Louzir, a fait savoir aujourd’hui, mercredi 4 août 2021, lors de son passage dans l’émission Expresso, que les étudiants tunisiens ont été hier appelés à se faire vacciner, avec le vaccin Johnson & Johnson avant de rejoindre le banc de leurs universités à l’étranger.

Il a souligné que les personnes âgées de moins de 18 ans recevront des doses du vaccin Pfizer. Le vaccin unidose Johnson & Johnson sera administré à celles âgées de plus de 18 ans.

Louzir a confirmé, dans le même contexte, que le taux de positivité a diminué. Malgré ce fait, il a déclaré que les services de réanimation subissent encore une grande une pression et que le nombre des décès est assez élevé.

D’ailleurs, il a révélé que la situation demeure inquiétante vu que le taux de propagation du variant Delta a atteint 90% de l’ensemble des contaminations, estimant que d’ici le mois de septembre l’immunité naturelle pourrait atteindre plus de 60%. De même, “d’ici mi octobre, 50% des tunisiens seront vaccinés, on arrivera à peu près à 80% d’immunité collective, entre ceux qui sont tombés malades et ceux qui sont vaccinés” a-t-il espéré.

Le président de la commission de vaccination a mis également l’accent sur l’importance de respecter les mesures préventives, notant que les études ont montré que la personne vaccinée peut être porteuse saine du virus. Du coup, le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont indispensables.

Il a rappelé que les vaccins protègent des formes graves de la maladie mais n’empêchent pas les contaminations. Et d’ajouter qu’il faut vacciner le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible pour endiguer la propagation de la pandémie.